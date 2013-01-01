Сколько это стоит?

Соглашение об обработке персональных данных

Данное соглашение об обработке персональных данных разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все лица, заполнившие сведения, составляющие персональные данные на данном сайте, а также разместившие иную информацию обозначенными действиями подтверждают свое согласие на обработку персональных данных и их передачу оператору обработки персональных данных.

Под персональными данными Гражданина понимается нижеуказанная информация: имя посетителя, номер телефона и адрес электронной почты;

Посетители направляют свои персональные данные оператору в целях предоставления последним услуги по договору на использование программного продукта RealEstate CRM. Гражданин, принимая настоящее Соглашение, выражает свою заинтересованность и полное согласие, что обработка их персональных данных может включать в себя следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение.

Гражданин гарантирует: информация, им предоставленная, является полной, точной и достоверной; при предоставлении информации не нарушается действующее законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц; вся предоставленная информация заполнена Гражданином в отношении себя лично.