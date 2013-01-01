Real Estate CRM
ХОЧУ ДЕМО

Сколько это стоит?

Цена зависит от числа сотрудников в вашей компании. Предложение актуально до 31 августа 2021 года только для новых клиентов.

Старт

1–2 сотрудника
полугодовая подписка (оплата картой)

Клиенты, сделки, объекты/заявки

любое кол-во

Рекламные каналы

2

IP-телефония

Веб-сайт агентства

Техподдержка

help-desk

Консультации

API

9 490 ₽/полгода
за всю компанию

> 2 сотрудников

тарифы ‘Бизнес’ и ‘Премиум’

Бизнес

от 3 сотрудников
квартальная подписка (оплата картой)

Клиенты, сделки, объекты/заявки

любое кол-во

Рекламные каналы

любое кол-во

IP-телефония

Веб-сайт агентства

Техподдержка

help-desk

Консультации

API

от 4 290 ₽/мес
за всю компанию

1—5 сотрудников

4 290 ₽/мес

6—10 сотрудников

6 590 ₽/мес

11—15 сотрудников

8 990 ₽/мес

16—20 сотрудников

10 490 ₽/мес

21—30 сотрудников

15 190 ₽/мес

Премиум

от 30 сотрудников
месячная подписка (карта/безнал)

Клиенты, сделки, объекты/заявки

любое кол-во

Рекламные каналы

любое кол-во

IP-телефония

Веб-сайт агентства

*

Техподдержка

service-desk

Консультации

API

от 299 ₽/мес
за 1 сотрудника

31—50 сотрудников

18 990 ₽/мес

51—70 сотрудников

24 990 ₽/мес

71—100 сотрудников

29 990 ₽/мес

> 100 сотрудников

299 ₽/мес за
1 сотрудника
*при оплате от полугода

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